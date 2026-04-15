A maggio torna la Targa Florio, presentata a Palazzo Steri l’edizione numero 110

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di Italpress - 15 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un appuntamento storico che mette nuovamente la Sicilia al centro del mondo dei motori, ma che al contempo si sofferma sulla dimensione accademica e scientifica: la Targa Florio è pronta per ospitare l’edizione numero 110, in programma a Palermo e provincia dal 12 al 16 maggio. La manifestazione è frutto di una rinnovata sinergia tra Università di Palermo e Aci Sport: il programma è stato illustrato questa mattina nella sala Carapezza di Palazzo Steri; presente tra gli altri il rettore Massimo Midiri, mentre il presidente di Aci Geronimo La Russa ha partecipato in collegamento telefonico.

La corsa automobilistica più antica del mondo, nata da un’intuizione di Vincenzo Florio, travalica i confini della competizione per trasformarsi in un festival diffuso che punta a coinvolgere un pubblico più vasto possibile: la cerimonia di partenza si svolgerà il 14 maggio a piazza Verdi alle 18:30, con l’avvio della corsa in programma l’indomani alle 10:30 nel campus di viale delle Scienze; l’arrivo è previsto il 16 Maggio alle 11:50, sempre in viale delle Scienze dinanzi al dipartimento di Ingegneria (edificio 7). In mezzo ci sarà un ricco programma di iniziative a cura dell’ateneo tra mostre, visite guidate, dibattiti e momenti di svago dedicati a studenti e cittadini.

“Ancora una volta confermiamo il valore di un’Università che diventa motore di sviluppo culturale, laddove didattica e Terza missione sono strettamente connesse – sottolinea Midiri, – Quest’anno, al di là dell’evento sportivo che ha una sua valenza e caratterizzazione storica, ci sono una serie di iniziative che vanno dalla pura didattica a una serie di eventi culturali. Grazie all’aiuto del nostro Sistema museale di ateneo allestiremo presso il Museo dei motori un’importante esposizione sulla logica dei motori ibridi: ci sono poi ampi riferimenti ai Florio, sui quali puntiamo per fare diffusione culturale su questa importantissima famiglia che ha avuto un ruolo storico per Palermo e tutta la Sicilia. Ci saranno anche iniziative di carattere medico: durante le prove sportive effettuiamo test con sensori che applichiamo sul capo e sul collo dei piloti e che danno una serie di informazioni biometriche fondamentali per capire come il corpo reagisce ad accelerazioni, frenate e tutte le sollecitazioni che un evento sportivo passionale come quello automobilistico può comportare”.

Accanto al ruolo del campus di viale delle Scienze come epicentro della manifestazione, spiega il rettore, “siamo convinti che questa sia un’occasione per far conoscere l’Università, quindi per noi è un continuo rimando a ciò che l’ateneo può fare per i ragazzi ma anche per le famiglie palermitane: questo è il senso della Terza missione, cioè il trasferimento di conoscenze appetibili per i cittadini”.

Per La Russa “è un piacere che si parli ancora di territorio e iniziative culturali. Questa manifestazione continua a rimanere viva, nel segno della visione che ebbe Vincenzo Florio: noi italiani siamo stati i primi in questo e dobbiamo continuare su questa strada. Manifestazioni come questa rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo: Aci sarà sempre al fianco della Targa Florio”.

A illustrare i dettagli delle prove speciali della corsa è Marco Rogano, coordinatore dell’organizzazione della 110a Targa Florio: queste “si svolgeranno sulle Madonie: la prima sarà da Campofelice a Collesano, la seconda da Scillato a Polizzi Generosa, la terza da Geraci Siculo a Castelbuono e infine percorreremo la strada che ci porterà a Pollina e Finale di Pollina. In tutto saranno 141 km di prove speciali, per un totale di 500 km di tratti stradali”.

– foto xd8/Italpress –

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