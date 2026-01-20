Maltempo, Musumeci “Altri 6,5 milioni per le province di Catania e Messina”

Italpress Notizie Sicilia

ROMA (ITALPRESS) – “Altri sei milioni e mezzo circa dal governo Meloni per gli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2024 e del gennaio-febbraio 2025”. Lo dichiara il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, al termine della seduta del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio.

Il provvedimento riguarda i territori di Acireale, Giarre e Riposto e, per gli eventi dello scorso anno, il territorio della Città metropolitana di Messina. Territori per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi. La integrazione dello stanziamento di risorse, proposta dal ministro Musumeci, è pari a 6 milioni e 450mila euro e si aggiunge ai 12 milioni e 600mila euro già stanziati.

“Le risorse -aggiunge Musumeci- sono destinate al completamento delle attività di ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture colpite dalle due calamità”.

