Maltempo, Crosetto “Forze Armate al fianco della popolazione” / Foto

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 22 Gen 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Emergenza maltempo in Sicilia. Le Forze Armate sono al fianco della popolazione per la messa in sicurezza dei territori colpiti dalla tempesta mediterranea Harry. Nelle immagini, personale e mezzi dell’Esercito impegnati nella rimozione dei detriti e nel ripristino della viabilità a Santa Teresa di Riva (Messina)”. Così su X il ministero della Difesa. “La Difesa non si ferma: sempre al servizio e protezione della collettività”, commenta il ministro Guido Crosetto.

1 di 3



– foto profilo X ministero della Difesa –

(ITALPRESS).