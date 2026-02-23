L’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori al Teatro Massimo di Palermo

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 23 Feb 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Mercoledì 25 febbraio alle ore 20:30, la Stagione Sinfonica del Teatro Massimo ospita l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori con il programma “Alla corte dei Re di Francia. Musiche reali per Versailles”. Sotto la guida del violinista e direttore Emmanuel Resche-Caserta, affiancato dalla voce del soprano Marie Perbost, il concerto esplorerà il secolo d’oro della musica francese attraverso un’ampia antologia di capolavori nati per la corte. L’apertura è affidata alla solennità di Marc-Antoine Charpentier, con la Marcia di Trionfo e la celebre Ouverture del Te Deum, per poi addentrarsi nel teatro di Jean-Baptiste Lully con la suite da Le Bourgeois Gentilhomme (1670), successo tra i più celebri della sua collaborazione con Molière, e la monumentale Passacaille da Armide (1686). S proseguirà con i compositori della generazione seguente con il virtuosismo di Marin Marais nella suite da Alcyone (1706), per approdare infine a Jean-Philippe Rameau con estratti delle opere che lo hanno reso l’emblema del regno di Luigi XV: da Hippolyte et Aricie (1733) a Les Indes Galantes (1735), Castor et Pollux (1737), Les Fêtes d’Hébé (1739), Dardanus (1739), Platée (1745), Les Boréades (1763). “Versailles risuonò giorno e notte di musica: opere, balletti e concerti privati che diventarono modello di pompa e raffinatezza per tutta Europa – spiega il Direttore Emmanuel Resche-Caserta -, il pubblico si troverà idealmente alla corte per ascoltare i brani più geniali scritti per i Re di Francia dai loro compositori favoriti”.

Direttore franco-italiano e primo violino dell’orchestra Les Arts Florissants, Emmanuel Resche-Caserta vanta una formazione internazionale: studia all’Esmuc di Barcellona, al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, al Conservatorio Scarlatti di Palermo e alla Juilliard School di New York. Oggi è un interprete di riferimento del repertorio barocco, affiancato per l’occasione da Marie Perbost, già “Révélation Artiste Lyrique” alle Victoires de la Musique Classique e protagonista nelle maggiori produzioni dell’Opéra de Paris e del Festival di Salisburgo. Il concerto al Teatro Massimo celebra il decimo anno di attività dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, nata come progetto artistico-didattico del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) in collaborazione con il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Dall’esordio nel 2016, l’ensemble è oggi un punto di riferimento per l’esecuzione filologica su strumenti storici e ha collezionato traguardi prestigiosi: dalle partecipazioni a Expo Dubai 2020 ed Expo Osaka 2025, fino alle collaborazioni con il Festival dei Due Mondi, lo Styriarte in Austria e le Settimane Barocche di Brescia. Da otto anni partecipa alle stagioni concertistiche della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Recentemente ha ottenuto premi dalla critica internazionale per l’incisione discografica (etichetta Glossa) di arie inedite di Francesco Gasparini con il controtenore Filippo Mineccia, progetto approdato anche su Rai5.

– foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo Palermo –

(ITALPRESS).