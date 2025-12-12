Food

A Sciacca l’International Street Food. Da oggi tre giorni dedicati ai sapori del mondo

di Francesca Gallo - 12 Dic 2025





Da oggi e fino a domenica 14 dicembre, la piazza Angelo Scandaliato di Sciacca si trasforma in un mega palcoscenico che vede protagonista la gastronomia, i sapori e i profumi della cucina di strada internazionale, in occasione dell’International Street Food.

Un evento patrocinato dal Comune ed organizzato con la collaborazione di Confartigianato Imprese di Agrigento, ideato nove anni fa da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato Imprese, l’International Street Food – come appuntamento itinerante che ogni anno anima le piazze italiane attirando migliaia di visitatori.

L’inaugurazione nel pomeriggio di oggi, con apertura fino a mezzanotte. L’ingresso è gratuito e l’atmosfera è pensata per essere aperta a famiglie, amici, turisti ed appassionati di cucina di strada, nazionale ed internazionale.

Tre giorni di gusto, profumi e convivialità, nel contesto di un’iniziativa che si presenta come una vera e propria festa del cibo. L’International Street Food è un format itinerante, oggi particolarmente apprezzato in tutta Italia che, tra food-truck e stand, porta nelle piazze le migliori specialità dal mondo e dell’Italia: dalla paella alla pizza fritta, dagli arrosticini alla cucina sud-americana, accompagnati da birre artigianali e dolci tipici, in un percorso gustoso ed inclusivo.

“Come assessore alle attività produttive del Comune di Sciacca – dichiara Francesco Dimino – sono felice di vedere la nostra città accogliere una manifestazione di così ampio respiro. Non è solo cibo, è incontro tra culture, promozione della nostra comunità e occasione per stare insieme in una piazza, già vestita a festa e in uno degli spazi più vivi e suggestivi del centro storico cittadino”.

Da domani, sabato 13 a domenica 14 dicembre, il festival sarà aperto dalle 12.00 alle 24.00, offrendo un percorso enogastronomico continuativo e adatto a tutte le età.

Tra i protagonisti dell’edizione di Sciacca – evidenziano gli organizzatori – ci saranno decine di food truck e stand gastronomici, con un’offerta ricchissima: dal pulled pork agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta alle bombette pugliesi ed ancora hamburger di cinta senese, paella, porchetta d’Ariccia, dal kurtos ungherese al churros spagnolo, cucina uruguaiana, messicana e molte altre specialità.

Dal primo cittadino, Fabio Termine, l’invito a venire numerosi a Sciacca per vivere i tre giorni di festa all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta. “L’International Street Food – dice – è il contesto ideale dove ogni piatto racconta una storia, parla di tradizioni e culture diverse. E’ l’evento che celebra la cultura del cibo come occasione di incontro e condivisione”.