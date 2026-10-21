Infrastrutture

Inchiesta Ponte sullo Stretto, carabinieri del Ros al Mit

di Redazione - 21 Ott 2026





di Paolo Diacono

I carabinieri al Ministero dei Trasporti: i militari del Ros hanno acquisito documenti in relazione all’inchiesta della Procura di Roma sul Ponte sullo Stretto. Questa mattina i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordine di esibizione di documenti emesso nei confronti del Mit, del Dipe-Cipess, della società Ponte sullo Stretto Spa e del consorzio Eurolink. Sullo sfondo, l’acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei conti nell’ambito dell’attività di controllo sulla delibera Cipess 61 del 2025 e al decreto 190 dello stesso anno.

Indagine sul Ponte, carabinieri al Mit

La Procura di Roma ha fatto sapere che “l’attività investigativa odierna fa seguito alla precedente espletata il 9 giugno, con l’esecuzione di un decreto di perquisizione finalizzato all’acquisizione di documentazione e dei dispositivi elettronici (smartphone, device, etc..) in uso alle persone sottoposte alle indagini”. L’inchiesta si muove attorno alle ipotesi di reato di corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Tra gli indagati ci sarebbero anche l’ex presidente aggiunto della Corte dei conti Tommaso Miele e l’avvocato Giacomo Francesco Saccomanno.

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