Incendio Sicily by Car, Mulè incontra Dragotto “Non c’è posto per chi pensa di mettere paura” / Video

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di Italpress - 29 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi ho incontrato un vecchio amico, ho voluto abbracciare a Palermo Tommaso Dragotto che è il fondatore e l’anima di Sicily By Car, l’azienda di autonoleggio che dalla Sicilia ha conquistato l’Italia e i mercati internazionali. Da tempo l’azienda di Tommaso è bersaglio di intimidazioni: prima a colpi di mitra Kalashnikov, pochi giorni fa incendiando 20 auto parcheggiate a Villagrazia di Carini. Ho voluto testimoniare a Tommaso quanto le istituzioni, tutte, siano accanto al suo incrollabile impegno sul fronte della legalità e del rifiuto di ogni forma di compromesso con la criminalità. E insieme abbiamo lanciato un messaggio di pace e di amore a chi pensa di mettere paura, di agire con la sopraffazione, con la delinquenza e pensa di intimorire”. Lo scrive Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, a corredo di un video con Tommaso Dragotto, bersaglio nei giorni scorsi di una intimidazione. “Non c’è posto per chi pensa di mettere paura”, sottolineano all’unisono Mulè e Dragotto.

– Foto ufficio stampa Giorgio Mulè –

(ITALPRESS).