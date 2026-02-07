Ambiente

Incendio nell’impianto di plastica di Campofelice di Roccella: concluse le operazioni dopo quattro giorni

di Andrea Scarso - 07 Feb 2026





Dopo quasi quattro giorni di lavoro ininterrotto, si sono concluse nel primo pomeriggio di oggi le operazioni dei vigili del fuoco impegnati nell’incendio dell’impianto di plastica di Campofelice di Roccella. Il rogo aveva interessato l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorek, in contrada Pistavecchia, mettendo in allarme residenti e autorità fin dalle prime ore dell’emergenza.

Le fiamme erano divampate nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, coinvolgendo gran parte del materiale plastico stoccato all’esterno dello stabilimento. L’intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di contenere l’incendio nelle fasi iniziali, evitando che il fuoco raggiungesse le strutture principali dell’impianto e scongiurando così danni strutturali o rischi di crollo.

Già nelle prime ore, l’incendio era stato portato sotto controllo grazie all’impiego di numerosi mezzi e attrezzature ad alta capacità di spegnimento. Una volta domate le fiamme, però, il lavoro non si è fermato.

Dal secondo giorno è iniziata una fase particolarmente delicata: le operazioni di smassamento e raffreddamento del materiale plastico bruciato. Con l’ausilio di mezzi movimento terra, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per eliminare i focolai nascosti sotto la superficie, dove le fiamme covanti avrebbero potuto riattivarsi. Un’attività complessa e prolungata, resa necessaria dall’elevata quantità di materiale coinvolto.

Nel frattempo, i tecnici dell’Arpa hanno avviato le analisi ambientali per valutare eventuali conseguenze sull’aria e sul territorio circostante. Gli accertamenti serviranno a stabilire l’impatto complessivo dell’evento dal punto di vista ambientale.

Parallelamente, sono in corso le indagini del Nucleo investigativo antincendi (NIA) dei vigili del fuoco. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le cause che hanno originato il rogo e ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio all’interno dell’impianto.

Con la conclusione delle operazioni di messa in sicurezza, l’attenzione si sposta ora sugli esiti delle verifiche tecniche e giudiziarie, fondamentali per comprendere cosa abbia innescato l’incendio e se vi siano responsabilità.