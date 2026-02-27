Frana Niscemi, Ciciliano “La zona rossa sarà ridotta”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 27 Feb 2026

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Sarà ridotta la zona rossa di Niscemi, il comune del Nisseno colpito da una disastrosa frana. In questo modo centinaia di sfollati potranno fare ritorno a casa. Lo ha annunciato il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, commissario per l’emergenza, spiegando al Tg1 che sarà possibile a breve ridurre “l’area di interdizione”. Ciciliano, oggi si è recato nuovamente a Niscemi per un sopralluogo ed ha partecipato a una riunione operativa al Comune, insieme al sindaco Massimiliano Conti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).