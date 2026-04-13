Maltempo, nel Messinese oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco per forte scirocco

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di Italpress - 13 Apr 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Prosegue l’ondata di maltempo su Messina e sulla costa tirrenica, dove il forte vento di scirocco ha impegnato da ieri i Vigili del Fuoco del comando provinciale in numerosi interventi. In particolare, sulla strada provinciale 45, nella frazione di Massa San Giovanni, una squadra del Distaccamento volontario di Villafranca è intervenuta per la rimozione di un albero pericolante che minacciava di cadere sulla carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione.

Complessivamente sono stati effettuati oltre 40 interventi, riguardanti principalmente alberi e pali instabili e dissesti statici in edifici privati. I Vigili del Fuoco sono stati inoltre impegnati nello spegnimento di incendi di interfaccia sviluppatisi in prossimità dell’autostrada Messina-Palermo e nelle frazioni collinari di Salice e Gesso, dove le raffiche di vento hanno favorito la propagazione delle fiamme. La situazione è costantemente monitorata e le squadre restano operative sul territorio.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).