Carburanti, in Sicilia allo studio soluzioni contro rincaro trasporto merci sullo Stretto di Messina

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di Italpress - 13 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – È in corso a Palazzo d’Orléans, a Palermo, una riunione sul caro carburanti e sulle conseguenze che ricadono sui trasporti marittimi commerciali fra il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con l’assessore delle Infrastrutture Alessandro Aricò, il presidente Irfis Giulio Guagliano, il capo di gabinetto Salvatore Sammartano e Simona Vicari, in qualità di esperta nel settore trasporti. “Sul tavolo – si legge in una nota -, la questione del caro carburanti, dovuto alle conseguenze della guerra in Medio Oriente, per definire soluzioni immediate da mettere in atto per sostenere l’aumento dei costi del trasporto merci a carico delle imprese e dei trasportatori per il traghettamento, in particolare lungo lo Stretto di Messina nella tratta Messina – Villa San Giovanni e viceversa. I rincari sul costo dei trasporti incidono inevitabilmente, fra l’altro, anche sui prezzi al consumo dei prodotti. La misura potrebbe interessare anche altre tratte marittime commerciali interessate dal trasporto merci da e verso la Sicilia”, sottolinea la nota della Regione.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).