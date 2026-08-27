Messina

Messina: gli azzurri sbarcano in città tra acqua, sirene e bandiere

di Edoardo Gentile - 27 Ago 2026





È iniziata con l’arrivo degli azzurri nel porto di Messina l’attesa per la Fipav Cup Men Elite 2026, la manifestazione internazionale di pallavolo maschile che porta in città quattro tra le nazionali più forti al mondo: Italia, Brasile, Cuba e Germania. Dopo la prima fase disputata a Reggio Calabria, la squadra di Ferdinando De Giorgi si è trasferita sull’altra sponda dello Stretto per completare il quadrangolare, in programma fino al 31 agosto sul parquet del PalaRescifina.

L’arrivo degli azzurri in porto

La nazionale italiana è approdata a Messina a bordo di un aliscafo, dopo aver attraversato lo Stretto. Ad accoglierla sulla banchina, insieme al sindaco Federico Basile, che ha voluto porgere personalmente il benvenuto agli azzurri, c’era anche il comandante in seconda della capitaneria di porto, Davide Guzzi. La capitaneria ha organizzato un ricevimento reso ancora più scenografico dai getti d’acqua sollevati da un rimorchiatore portuale, che hanno accompagnato l’ingresso della squadra in città.

Il calendario delle partite

Le prime due gare del torneo si sono giocate al PalaCalafiore di Reggio Calabria, con Italia-Germania il 26 agosto e Germania-Cuba il 27. La competizione si è poi spostata al PalaRescifina di Messina, dove il 28 agosto gli azzurri hanno affrontato Cuba, il 29 si è giocata Germania-Brasile, il 30 l’Italia ha incontrato il Brasile e il 31 il torneo si chiude con Brasile-Cuba. Tutti gli incontri dell’Italia sono trasmessi in diretta su Rai Sport e Sky Sport Arena. La Fipav Cup Men Elite è uno degli ultimi test ufficiali prima degli Europei 2026, dal 10 al 26 settembre tra Napoli, Modena, Torino e Milano, con il raduno conclusivo a Firenze dal 3 al 7 settembre.

Le parole del sindaco Basile

“Siamo orgogliosi di accogliere a Messina la nazionale italiana e di essere protagonisti di un evento di questo livello – dice il sindaco Basile -. La Fipav cup rappresenta una straordinaria occasione per la nostra città, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche per la promozione del territorio e della sua immagine. Avere qui Italia, Brasile, Cuba e Germania significa offrire a Messina quattro giornate di grande spettacolo e, allo stesso tempo, rafforzare la nostra capacità di ospitare manifestazioni di rilievo internazionale”.

Per Messina l’evento è una vetrina sportiva e turistica di respiro internazionale, mentre per la squadra di De Giorgi e per il capitano Simone Giannelli resta l’obiettivo di arrivare al meglio della condizione agli Europei di settembre.