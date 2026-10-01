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Enna e Ragusa, 2 milioni per celebrare i 100 anni delle ex Province

di Francesca Petrosillo - 01 Ott 2026





Due milioni di euro per festeggiare i cento anni dalla nascita delle Province di Enna e Ragusa. La misura ha ottenuto il via libera della commissione Bilancio dell’Ars, ma dovrà ora essere esaminata dall’Aula.

La Regione Siciliana potrebbe destinare 2 milioni di euro alle celebrazioni per il centenario delle ex Province di Enna e Ragusa. La somma, pari a un milione di euro per ciascun territorio, servirà a finanziare eventi e manifestazioni organizzati in occasione dell’anniversario.

La misura è contenuta in un emendamento approvato a maggioranza dalla commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana. Sul provvedimento è arrivato anche il parere favorevole del governo regionale.

Un milione di euro a Enna e Ragusa

Le risorse saranno quindi divise in parti uguali: un milione di euro sarà destinato a Enna e un altro milione a Ragusa. L’obiettivo è sostenere le iniziative dedicate ai cento anni dall’istituzione delle due Province, che oggi hanno assunto la denominazione di Liberi consorzi comunali.

Per finanziare la misura si farà ricorso alle risorse presenti nei fondi di riserva e speciali del bilancio regionale.

Il provvedimento, tuttavia, non è ancora definitivo. Dopo l’approvazione in commissione, sarà necessario il passaggio all’Ars. L’Aula è chiamata a esaminare il testo nel corso della prossima settimana.

La variazione di bilancio della Regione Siciliana

La norma dedicata alle celebrazioni di Enna e Ragusa si inserisce nel più ampio confronto sulla variazione di bilancio della Regione Siciliana, che vale complessivamente circa 600 milioni di euro.

Da diversi giorni la commissione Bilancio è infatti impegnata nell’esame di oltre 500 emendamenti aggiuntivi presentati al disegno di legge.

Tra questi è arrivato anche quello dedicato al centenario dei due enti territoriali. Il primo passaggio si è concluso con il voto favorevole della maggioranza della commissione.

Perché lo stanziamento dei 2 milioni di euro diventi effettivo, però, bisognerà attendere il voto dell’Assemblea regionale siciliana. Solo dopo il via libera definitivo dell’Aula sarà possibile procedere con le risorse destinate alle iniziative per il centenario.