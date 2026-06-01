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Dua Lipa e Callum Turner scelgono la Sicilia: blindatissimi i festeggiamenti dopo il sì a Londra

di Edoardo Gentile - 01 Giu 2026





Dalle atmosfere metropolitane di Londra ai paesaggi senza tempo della terra siciliana. Dopo le nozze celebrate con rito civile nella capitale britannica (rivelate dal The Sun), la popstar britannica e l’attore inglese hanno deciso di fare le cose in grande. È ormai tutto pronto per il matrimonio di Dua Lipa in Sicilia, un mega evento blindatissimo che tra il capoluogo e la provincia si preannuncia già come uno dei celebritiy wedding più caldi dell’anno.

L’organizzazione attorno alla coppia è imponente e si muove nel segno del segreto più assoluto. Per evitare qualsiasi fuga di notizie, lo staff ha fatto firmare rigidi accordi di riservatezza a tutte le maestranze e ai fornitori locali coinvolti. Alle squadre di lavoro sono stati forniti soltanto i dettagli strettamente necessari, tenendo nascosto il piano definitivo delle cerimonie fino all’ultimo momento.

Una pioggia di star e indiscrezioni: da Elton John agli abiti locali

I rumors parlano di una lista di circa 300 invitati, un vero e proprio concentrato di Hollywood e del jet set musicale internazionale. Tra le prime file della parata di stelle sono attese icone del pop contemporaneo come Charli XCX e Tove Lo. Le voci più insistenti, inoltre, scommettono sulla presenza di Elton John, leggenda della musica che nel 2021 ha firmato con la cantante la hit globale Cold Heart.

Nonostante la cortina di ferro alzata dalla sicurezza, qualche piccolo dettaglio glamour è riuscito a filtrare:

Per uno dei diversi cambi d’abito previsti durante i festeggiamenti, Dua Lipa avrebbe scelto di omaggiare la terra ospitante indossando una creazione d’alta moda confezionata direttamente da un noto atelier di Palermo.

Il banchetto nuziale non sarà da meno. A curare l’offerta gastronomica per gli illustri ospiti ci sarà la firma di uno stimato chef romano, forte di due stelle Michelin.

Il via ufficiale ai festeggiamenti è fissato per il 5 giugno. Il debutto della tre giorni di festa andrà in scena nel cuore di Palermo, dove i riflettori si accenderanno sulla suggestiva cornice della Galleria d’arte moderna e su piazza dei Vespri.

Subito dopo, l’intera carovana di ospiti e festeggiati si sposterà a Bagheria. Qui, la magia del barocco siciliano farà da sfondo alla parte centrale delle celebrazioni, ospitate tra le mura storiche di Villa Valguarnera.

A dare la conferma definitiva che non si tratta di semplici pettegolezzi ci hanno pensato i dettagli burocratici. I Comuni di Palermo e Bagheria hanno infatti già emanato una serie di ordinanze straordinarie che modificano la viabilità, prevedendo severe limitazioni alla circolazione e divieti di sosta per permettere l’allestimento dei set e garantire la massima sicurezza a ridosso delle location.