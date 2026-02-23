Cronaca

Palermo, muro crolla in via Nairobi: carabiniere ferito e dieci auto colpite

di Francesca Petrosillo - 23 Feb 2026





Un crollo improvviso si è verificato nelle ultime ore in Palermo, dove una porzione di muro è venuta giù in via Nairobi, causando il ferimento di un carabiniere e ingenti danni a diversi veicoli parcheggiati. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, situata a breve distanza da corso Calatafimi, una delle principali vie di collegamento della città.

Secondo le prime informazioni, il cedimento strutturale ha interessato un muro perimetrale che, collassando, ha colpito alcune automobili in sosta lungo la strada. Il bilancio provvisorio parla di dieci auto danneggiate, alcune in modo significativo. Tra le persone coinvolte, un militare dell’Arma dei Carabinieri è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso.

Crollo del muro in via Nairobi: ferito un carabiniere

Al momento del crollo, il carabiniere si trovava nei pressi dell’area interessata ed è stato colpito in modo non grave dai detriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, rimuovendo le parti pericolanti e verificando la stabilità delle strutture circostanti.

Contestualmente, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al militare ferito, che è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, ma i medici hanno preferito procedere con ulteriori controlli.

L’area è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso e per prevenire ulteriori rischi a pedoni e automobilisti. La circolazione nella zona ha subito temporanei rallentamenti.

Danni alle auto e verifiche sulla sicurezza dell’area

Il crollo ha provocato danni ingenti a dieci veicoli, colpiti direttamente dai calcinacci e dai blocchi di muratura. Alcune auto risultano seriamente compromesse, mentre per altre si registrano ammaccature e vetri infranti. I proprietari dei mezzi sono stati avvisati e nelle prossime ore potrebbero avviare le procedure per la quantificazione dei danni.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire le cause del cedimento, che potrebbero essere legate al degrado strutturale, alle recenti piogge o alla mancata manutenzione del manufatto. Non si esclude che venga disposto un sopralluogo tecnico più approfondito per valutare eventuali responsabilità.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sullo stato di conservazione di muri, edifici e strutture presenti in diverse aree della città. I residenti della zona di via Nairobi e corso Calatafimi chiedono ora controlli più stringenti per evitare che simili episodi possano ripetersi, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.