Infrastrutture

Collegamenti marittimi per le isole minori: la Regione Siciliana approva il piano finanziario

di Edoardo Gentile - 11 Ago 2026





Assicurare la continuità territoriale e impedire che l’incremento dei costi operativi vada a pesare sulle tasche dei residenti e dei visitatori. Con questi presupposti la giunta della Regione Siciliana ha dato il via libera a due delibere fondamentali per la mobilità via mare verso gli arcipelaghi e i territori insulari del perimetro regionale. I provvedimenti, proposti dall’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, definiscono la copertura finanziaria necessaria a salvaguardare il servizio di trasporto marittimo.

La decisione segue il confronto avvenuto nelle ore precedenti con i rappresentanti delle società di navigazione per bloccare gli aumenti tariffari sulle tratte di competenza statale. Il presidente della Regione Renato Schifani ha sottolineato il valore politico ed economico della misura intrapresa.

“Dopo l’intervento tempestivo di ieri, in accordo con le compagnie navali, per fermare gli aumenti immediati sulle corse di competenza ministeriale, oggi diamo concretezza agli impegni presi, mettendo a disposizione le risorse necessarie per garantire l’equilibrio economico dei servizi senza trasferire i maggiori costi sugli utenti. È una scelta che tutela il diritto alla mobilità delle comunità delle isole minori, ma anche la competitività e l’attrattività turistica della Sicilia”

I dettagli dei finanziamenti per Liberty Lines e le prospettive future dal 2027

Il primo documento contabile approvato riguarda nello specifico i conguagli dovuti alla società Liberty Lines per la gestione del trasporto dei passeggeri tramite mezzi veloci. L’analisi della situazione economica ha evidenziato una condizione di sotto-compensazione per la quale la Regione erogherà 8,23 milioni di euro complessivi suddivisi nel triennio compreso tra il 2025 e il 2027.

Sulla gestione dell’emergenza e sulle prospettive dei trasporti pubblici locali è intervenuto anche l’assessore Alessandro Aricò.

“Agiamo con senso di responsabilità mettendo al primo posto le esigenze delle comunità delle nostre isole, dei pendolari e di tutti coloro che ogni giorno fanno affidamento su questi collegamenti. Stiamo mettendo in campo un’azione a 360 gradi per garantire la continuità e la qualità di un servizio essenziale per i nostri territori. E lo facciamo direttamente, anche quando il problema si stava verificando a livello nazionale, visto che le tariffe regionali, dal giorno del nostro insediamento a oggi, non hanno mai subito aumenti”.

La seconda delibera conferisce l’autorizzazione all’assessorato di proseguire le trattative con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Società di navigazione siciliana s.p.a. L’obiettivo consiste nello stipulare una nuova convenzione per il passaggio di consegne alla Regione, a partire dal 10 ottobre 2027, dei servizi marittimi attualmente gestiti a livello statale. Da questo riassetto resteranno escluse le sole tratte relative al collegamento per Ustica e alla rotta tra le Eolie e Napoli. La transizione della governance dei servizi richiederà una spesa supplementare stimata in 2,3 milioni di euro per l’anno 2027.