Ciclone Harry e frana Niscemi, Schifani “Dalla Regione mezzo miliardo di euro per il rilancio dei territori”

10 Feb 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il governo Schifani destina 558 milioni di euro alla creazione di un apposito Fondo per le emergenze legato agli eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia alla fine dello scorso gennaio: il ciclone Harry e la frana di Niscemi. Le somme provengono dalla programmazione delle risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr e del Fse 21/27 rese disponibili a seguito della revisione di medio termine e si aggiungono ai 93 milioni di euro già resi disponibili nell’immediatezza per far fronte alle prime emergenze e agli interventi più urgenti nei territori colpiti. “Il nuovo Fondo – si legge in una nota – consentirà di rafforzare e rendere strutturali le misure di sostegno per la messa in sicurezza del territorio, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e il supporto a cittadini, imprese e attività commerciali che hanno subito gravi danni a causa degli eventi calamitosi“. “La Regione Siciliana – dichiara il presidente Renato Schifani – è e sarà sempre al fianco dei cittadini e degli operatori economici colpiti da queste calamità. Con lo stanziamento di mezzo miliardo di euro dimostriamo, ancora una volta, un’attenzione concreta verso le famiglie e le attività commerciali che hanno subito danni ingenti. Non ci limitiamo a gestire l’emergenza, ma mettiamo in campo risorse importanti per garantire interventi efficaci, rapidi e una prospettiva di ricostruzione e rilancio dei territori coinvolti”.

“L’istituzione del Fondo rappresenta un ulteriore passo decisivo nella strategia del governo regionale per affrontare con strumenti adeguati le conseguenze dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi, rafforzando la capacità di risposta della Sicilia di fronte alle emergenze e tutelando il tessuto sociale ed economico dell’Isola”, conclude la nota.

DA GIUNTA SCHIFANI 62 MLN PER PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Risorse per quasi 62 milioni di euro per i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia. Arrivano grazie alle risorse derivanti da economie riprogrammabili del Psc (Piano di sviluppo e coesione). “Abbiamo recuperato risorse consistenti – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – che destiniamo al finanziamento di progetti per la messa in sicurezza di territorio più esposti al rischio idrogeologico e o all’erosione costiera. Il mio governo sta impiegando ogni risorsa disponibile per la tutela del territorio e la salvaguardia della sicurezza dei nostri cittadini”. In particolare, si tratta di 61,9 milioni che saranno impiegati per progetti di mitigazione del rischio ambientale, inizialmente selezionati nell’ambito del Po fesr 2014/20, che fanno capo al dipartimento Ambiente dell’assessorato del Territorio.

SAVARINO “62 MLN RISORSE IMPORTANTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO”

“Con il provvedimento approvato oggi in giunta stanziamo risorse importanti per prevenzione del rischio idrogeologico e dell’erosione delle coste. Il governo Schifani conferma l’impegno per la tutela del territorio dell’Isola e la difesa delle coste dopo i provvedimenti varati in favore dei Comuni colpiti dal passaggio del ciclone Harry”. Lo ha detto l’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, sull’approvazione in giunta della riprogrammazione di economie del Psc (Piano di sviluppo e coesione) per 62 milioni per finanziare progetti curati dall’assessorato del Territorio. “Si tratta – continua Savarino – di una graduatoria risalente alla scorsa legislatura rimasta senza copertura finanziaria. Fin dal mio insediamento ho lavorato per reperire i fondi per salvare quei progetti. Con una precedente riprogrammazione, avevamo già finanziato interventi per 77 milioni. Adesso recuperiamo il tempo e i fondi perduti causa covid, completando la copertura finanziaria dell’intera lista di progetti”.

MERCOLEDI’ SCHIFANI A NISCEMI

Mercoledì 11 febbraio il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sarà a Niscemi. L’arrivo è previsto in mattinata, mentre la ripartenza avverrà nel pomeriggio al termine degli impegni in programma.

