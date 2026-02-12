Ambiente

Bufera di neve sull’Etna: cinque persone soccorse tra le auto bloccate

di Andrea Scarso - 12 Feb 2026





Momenti di paura nel tardo pomeriggio sul versante Sud del vulcano, dove una bufera di neve sull’Etna ha sorpreso cinque persone rimaste intrappolate nelle proprie auto lungo la strada provinciale 92, nei pressi del Rifugio Sapienza. Le condizioni meteo sono peggiorate rapidamente, con vento forte e accumuli di neve che hanno reso impossibile proseguire la marcia.

L’intervento è scattato grazie ai militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi. Raggiungere la zona, però, non è stato semplice: la quantità di neve e le raffiche di vento hanno bloccato perfino il fuoristrada di servizio.

L’intervento tra vento e cumuli alti due metri

I soccorritori hanno dovuto abbandonare il mezzo e proseguire a piedi, avanzando con difficoltà tra accumuli di neve che in alcuni punti superavano i due metri di altezza. Le auto sono state individuate nei pressi dell’incrocio tra la provinciale 92 e la strada “Salto del Cane”.

I cinque adulti a bordo, tra cui due cittadini polacchi, erano stati costretti a fermarsi a causa delle condizioni estreme. Nel frattempo la neve si era accumulata fino a bloccare le portiere, rendendo impossibile persino scendere dai veicoli.

Auto liberate e rientro a Nicolosi

Con le pale in dotazione, i militari hanno liberato le vetture, permettendo l’uscita in sicurezza degli occupanti. Successivamente le persone soccorse sono state accompagnate a piedi fino ai fuoristrada della Guardia di finanza e trasportate a Nicolosi.

Alle operazioni hanno collaborato anche i volontari del Soccorso alpino e speleologico siciliano, in costante contatto con la Prefettura di Catania per il coordinamento degli interventi.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni meteorologiche in alta quota sull’Etna, dove il tempo può cambiare rapidamente e trasformare una normale escursione o un semplice spostamento in un’emergenza.

