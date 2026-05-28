Banca del Fucino, in Sicilia due giornate di educazione finanziaria e ambientale

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di Italpress - 28 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Banca del Fucino prosegue il proprio impegno nella diffusione della cultura finanziaria tra le nuove generazioni con tre appuntamenti in Sicilia. Le iniziative – inserite nei progetti “Bancari per un giorno” e “Risparmiamo il pianeta”, in collaborazione con FEduF, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI – hanno coinvolto complessivamente 140 alunni di Palermo e Catania, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

Nel dettaglio, a Palermo, presso la filiale di Banca del Fucino in via Giuseppe Mazzini 51 sono stati accolti 40 alunni della quinta elementare del Gonzaga Campus, nell’ambito del progetto “Bancari per un giorno”, mentre presso lo stesso Gonzaga Campus 20 studenti della seconda media hanno partecipato al progetto “Risparmiamo il pianeta”.

A Catania, invece, presso la filiale di via Vincenzo Giuffrida 11, sono stati ospitati 80 alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo De Amicis – Majorana, anch’essi protagonisti di “Bancari per un giorno”.

“Bancari per un giorno” è rivolto agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e prevede visite didattiche in filiale per far conoscere da vicino ai bambini il mondo della banca e il valore del risparmio, in un clima di apprendimento attivo e partecipato. Con il supporto dei colleghi delle filiali, gli studenti sono accompagnati in un percorso interattivo su ruolo e funzionamento degli istituti di credito, per stimolare una prima riflessione sull’importanza di gestire il denaro in modo responsabile, per sè e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole.

“Risparmiamo il pianeta” è invece dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado: gli incontri sono tenuti direttamente in aula da un esperto ESG della Banca, che guida i ragazzi alla scoperta di alcuni temi fondamentali dell’educazione finanziaria e della cittadinanza economica, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla gestione responsabile delle risorse.

Le tre tappe siciliane “si inseriscono nel più ampio percorso di responsabilità sociale di Banca del Fucino, da tempo attenta a promuovere occasioni di confronto con il mondo della scuola e a sostenere progetti volti a rafforzare la consapevolezza economica e ambientale dei più giovani”, si legge in una nota.

– Foto ufficio stampa Banca del Fucino –

(ITALPRESS).