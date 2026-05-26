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ADAM EL OUAHEDY vince il Corso di Cultura Aeronautica: successo ed entusiasmo per gli studenti dell’Istituto Aeronautico di Ragusa

di Redazione - 26 Mag 2026





Grande orgoglio per l’Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico di Ragusa: l’alunno ADAM EL OUAHEDY è il vincitore del Corso di Cultura Aeronautica svolto a Ragusa dal 4 maggio al 14 maggio, conquistando così la possibilità di frequentare uno stage di volo su aliante presso il 202° Gruppo Volo del 60° Stormo di Guidonia (RM).

Il corso ha registrato un entusiasmo straordinario da parte degli studenti. La partecipazione era facoltativa, ma le richieste sono state numerosissime e, a causa dei posti limitati, non tutti hanno potuto prendere parte all’iniziativa. Un segnale importante che conferma quanto i giovani del territorio abbiano voglia di mettersi in gioco e di avvicinarsi al mondo dell’aviazione e dell’Aeronautica .

Durante la prima settimana, ogni pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30, gli studenti hanno seguito lezioni teoriche dedicate all’aerodinamica, all’aerotecnica, alla struttura dell’aeroplano, agli strumenti di bordo, alla propulsione, alle manovre di pilotaggio e alla navigazione aerea. Terminata la parte teorica, i ragazzi hanno vissuto l’esperienza pratica del volo di ambientamento insieme agli istruttori dell’Aeronautica Militare, vivendo giornate intense e cariche di emozione.

A conclusione del percorso, gli studenti hanno affrontato un test finale sugli argomenti studiati durante il corso. Oltre ad ADAM EL OUAHEDEY, tra i primi dieci si sono classificati anche Davide, Cristian e Grazia, dimostrando l’eccellente preparazione degli studenti dell’istituto ragusano.

“Quando ho scoperto di essere arrivato primo non riuscivo a crederci”, racconta ADAM, ancora visibilmente emozionato. “È stata un’esperienza incredibile. Ringrazio l’Aeronautica e la scuola per averci dato questa opportunità unica. Vincere lo stage a Guidonia è un sogno.”

Grande entusiasmo anche da parte di Davide, entrato nella top 10 finale: “Questo corso per me ha un significato ancora più speciale. Quattro anni fa fui proprio io a chiedere alla mia insegnante di provare a portare il Corso di Cultura Aeronautica nella provincia di Ragusa. Vederlo finalmente realizzato proprio durante il mio quinto anno è qualcosa di emozionante e soprattutto ho imparato che tutto è possibile, basta impegnarsi e non arrendersi mai.”

Molto emozionata anche Grazia: “Sono veramente lieta di aver partecipato a quest’esperienza, che è stata molto formativa, coinvolgente e divertente. Grazie agli istruttori dell’Aeronautica Militare, ho potuto immergermi in questo affascinante mondo molto più di quanto avrei mai immaginato. Sono certa che porterò nel cuore quest’esperienza per molti anni. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del Corso e sono veramente felice di essere stata nominata tra i vincitori.”

Soddisfatto del suo risultato anche Cristian: “Voglio ringraziare la mia scuola e l’Aeronautica, perché abbiamo avuto la possibilità di vivere qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile qui a Ragusa. Il corso mi ha insegnato tantissimo e la cosa più bella è stata vedere la passione degli istruttori e vivere il volo da vicino. È un’esperienza che porterò sempre con me.”

Particolarmente sentite anche le parole della professoressa Spina Claudia, docente di meccanica e macchine, che ha seguito il progetto fin dall’inizio e che ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale all’Aeronautica Militare: “Da anni lavoravo insieme agli altri colleghi del dipartimento tecnico professionale del settore Tecnologico a questo progetto e abbiamo fatto davvero di tutto per riuscire a portare il Corso di Cultura Aeronautica in provincia di Ragusa. È stato un lavoro lungo, fatto di impegno, sacrifici e tanta determinazione. Voglio ringraziare profondamente l’Aeronautica Militare e in particolare il Colonello Pietropaoli per aver creduto nei ragazzi della provincia di Ragusa. Aver realizzato questo sogno ripaga di tutto il lavoro fatto in questi anni.”

I docenti dell’istituto hanno sottolineato come il corso non sia stato soltanto un’importante occasione di formazione tecnica, ma anche una straordinaria esperienza umana capace di accendere entusiasmo, motivazione e spirito di sacrificio nei ragazzi.

“Gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare hanno parlato ai ragazzi con autenticità, disponibilità e passione”, spiega la professoressa. “Hanno saputo creare un rapporto autentico che ha lasciato un segno profondo nei nostri studenti. Esperienze come questa aiutano i giovani a credere nei propri sogni e nelle proprie capacità.”

Il successo ottenuto dagli studenti dell’Istituto Aeronautico di Ragusa conferma anche la preparazione dei ragazzi, che riconoscono il grande valore di questo tipo d’iniziative in cui scuola e istituzioni si uniscono.

Infine, questo corso ha confermato che nella provincia di Ragusa esistono giovani talenti pronti a distinguersi con impegno, passione e determinazione, capaci di trasformare ogni sfida in un’opportunità di crescita personale e professionale, dimostrando ai loro coetanei quanto sia importante mettersi in gioco, aprirsi a nuove esperienze e credere maggiormente nel proprio valore.

(Foto dell’Aeronautica Militare)