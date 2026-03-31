Catania

Accoltella il fratello alle spalle davanti al figlio di lui: arrestato per tentato omicidio nel Catanese

L'aggressione è avvenuta a Linguaglossa. La vittima era a letto con il figlio minorenne quando è stata colpita con un coltello da cucina.

di Edoardo Gentile - 31 Mar 2026





Un uomo di 43 anni ha accoltellato il fratello più giovane alle spalle, colpendolo mentre si trovava a letto insieme al proprio figlio minorenne. È accaduto a Linguaglossa, nel Catanese. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale con l’accusa di tentato omicidio.

Una lite per futili motivi, poi l’aggressione

Stando a una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da un litigio tra i due fratelli, che condividono lo stesso immobile. Il motivo del contendere sarebbe di scarso rilievo, ma la situazione è degenerata rapidamente: il 43enne avrebbe preso un coltello da cucina e avrebbe raggiunto il fratello nella sua stanza, colpendolo alla schiena mentre l’uomo guardava la televisione con il bambino accanto a lui.

I carabinieri lo bloccano ancora con il coltello in mano

All’arrivo dei militari dell’Arma, l’uomo era ancora in possesso dell’arma. La lama del coltello risultava spezzata, segno della violenza dell’impatto. I carabinieri hanno immobilizzato e messo in sicurezza il 43enne senza difficoltà.

Le condizioni della vittima e l’eventuale prognosi non sono state al momento rese note. Le indagini dei carabinieri di Linguaglossa sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali precedenti rapporti conflittuali tra i due.