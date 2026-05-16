Catania, al Garibaldi la nuova sala operatoria integrata “Teleion” dedicata alla ginecologia

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di Italpress - 16 Mag 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Lunedì 18 maggio, presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima di Catania, sarà inaugurata la nuova Sala Operatoria Integrata “Teleion”, un’infrastruttura tecnologicamente avanzata dedicata all’Unità Operativa di Ginecologia, realizzata nell’ambito del progetto “Endometriosi Sicilia”, che vede l’ARNAS Garibaldi quale Centro di Riferimento Regionale insieme all’ARNAS Civico di Palermo.

La cerimonia si svolgerà alle ore 11.00 presso l’Aula di Endocrinologia del P.O. Garibaldi-Nesima e vedrà la partecipazione dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana, Marcello Caruso, insieme ai vertici aziendali dell’ARNAS Garibaldi.

La nuova sala rappresenta un importante passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica e modernizzazione sanitaria dell’Azienda ospedaliera, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza, la sicurezza dei pazienti e l’efficienza delle procedure chirurgiche, anche nelle altre branche specialistiche. La tecnologia “Teleion” consente infatti l’integrazione digitale di tutte le apparecchiature di sala operatoria, permettendo una gestione centralizzata dei sistemi video, di imaging, della documentazione clinica e del supporto chirurgico avanzato, al fine di ottimizzare gli interventi chirurgici. Un modello organizzativo evoluto che favorisce una maggiore precisione operatoria, l’ottimizzazione dei tempi chirurgici e una migliore collaborazione multidisciplinare tra gli specialisti. L’investimento assume un valore particolarmente significativo nell’ambito della ginecologia chirurgica, disciplina nella quale innovazione tecnologica e approccio mini-invasivo svolgono oggi un ruolo fondamentale nella tutela della salute femminile e nel miglioramento dei percorsi di cura.

L’inaugurazione della nuova sala conferma l’impegno dell’ARNAS Garibaldi nel dotarsi di strumenti sempre più moderni e performanti, capaci di rispondere alle esigenze assistenziali del territorio e di consolidare il ruolo dell’Azienda quale punto di riferimento sanitario di alta specializzazione per la Sicilia. L’innovazione tecnologica in ambito sanitario rappresenta un investimento concreto sulla qualità delle cure, sulla sicurezza dei pazienti e sulla crescita professionale degli operatori sanitari. La nuova Sala Operatoria Integrata “Teleion” costituisce un ulteriore tassello del percorso di sviluppo e modernizzazione intrapreso dall’Azienda per la realizzazione della Rete Endometriosi Sicilia, finalizzata anche alla formazione dei giovani chirurghi.

– Foto ufficio stampa ARNAS Garibaldi –

(ITALPRESS).