Volo test di Aeroitalia da Palermo per il trasporto di cani di grossa taglia

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 27 Feb 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Si chiamano Ross, di 6 anni, ed Evangelista (Evan), di 5 anni, un Cirneco dell’Etna di 15,5 chili e un Setter inglese, di 5 anni, dal peso di 28 chili, i due cani di grossa taglia (da 8 a 30 chilogrammi) che hanno viaggiato dall’aeroporto di Palermo a Rome Airports in un volo Aeroitalia per il primo test family dog.

I due animali sono stati accompagnati dai loro proprietari, Marcello Marchetti di Cremona e Adriano Checcucci di Firenze, che si sono imbarcati al gate A18 nel volo XZ2712, in partenza alle 12.55, file 18 e 33, dopo avere effettuato il check-in al banco della compagnia aerea e passato i controlli di sicurezza.

– foto ufficio stampa Gesap –

(ITALPRESS).