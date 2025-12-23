Visure camerali, rinnovato il protocollo d’intesa tra Odg Sicilia e Camera di Commercio di Palermo ed Enna

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 23 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – È stato rinnovato il protocollo d’intesa tra l’Ordine dei giornalisti di Sicilia e la Camera di Commercio di Palermo ed Enna che consentirà alle giornaliste e ai giornalisti di accedere alla banca dati del Registro delle imprese. Uno strumento che sarà messo gratuitamente a disposizione delle iscritte e degli iscritti all’Odg e che potrà rappresentare un valido supporto per la realizzazione di servizi e inchieste, mediante l’estrazione di visure camerali o di dati legati al mondo delle imprese.

Il protocollo è stato firmato nella sede dell’Ordine di via Gian Lorenzo Bernini, a Palermo, dal presidente dell’Odg Concetto Mannisi e dal presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna Alessandro Albanese e sarà attivo a partire dal mese di gennaio. Per accedere al servizio, si dovranno contattare gli uffici dell’Ordine che forniranno una password temporanea per l’accesso al sistema. I dati potranno essere utilizzati solo per l’esercizio della professione giornalistica.

– foto ufficio stampa Odg Sicilia –

(ITALPRESS).