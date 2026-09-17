Varchi “Nuovo stadio ed Euro2032, Palermo deve giocare da protagonista” / Video

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di Italpress - 17 Set 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Palermo ha bisogno di guardare al futuro e per farlo deve ripartire anche dal suo stadio. Una grande infrastruttura sportiva moderna non è soltanto la casa del Palermo FC, ma può diventare un motore per l’economia, lo sport e il turismo e un’occasione di sviluppo per l’intera città”. Lo ha detto Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario di Presidenza della Camera, nel corso dell’iniziativa “Il Sud in Europa: Palermo F.C. storia di partecipazione popolare”, da lei promossa oggi alla Camera dei deputati per accendere i riflettori sul progetto del nuovo stadio e sostenere la candidatura di Palermo a ospitare Euro2032.

“Ho voluto riunire allo stesso tavolo il Palermo FC, le istituzioni locali e il Governo nazionale perché questa candidatura deve essere sostenuta con determinazione e con uno sforzo comune. Ringrazio il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente della Figc Giovanni Malagò, il commissario del Governo per gli stadi Massimo Sessa, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il componente del Cda City Football Group-Palermo FC Alberto Galassi, il presidente del Palermo FC Dario Mirri e il ceo Giovanni Gardini per il contributo offerto oggi al confronto sul progetto”.

“Palermo ha le potenzialità per ospitare un grande appuntamento internazionale come Euro2032. Il nuovo stadio e la candidatura rappresentano una sfida che riguarda il futuro della città, la sua capacità attrattiva e la sua proiezione internazionale. Continuerò a fare la mia parte affinché questo grande sogno di un’intera città possa diventare realtà”, ha concluso Varchi.

– Foto ufficio stampa Carolina Varchi –

(ITALPRESS).