Trattore si ribalta, un agricoltore muore schiacciato nel Palermitano

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di Italpress - 17 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 74 anni è morto schiacciato a causa del ribaltamento di un mezzo agricolo in Contrada Margi Soprana, a Partinico, nel Palermitano. L’uomo era intento a lavorare nel proprio appezzamento di terreno quando è rimasto travolto dal mezzo. Nel luogo dell’incidente sono arrivati i vigili e il personale sanitario del 118, mentre le indagini sono affidate agli agenti di polizia presenti sul posto.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).