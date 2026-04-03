UniCredit finanzia la costruzione di un impianto agrivoltaico in provincia di Ragusa

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di Italpress - 03 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La costruzione un impianto agrivoltaico nel Comune di Santa Croce Camerina (Rg), che verrà realizzato dal Gruppo Regran è stata supportata da UniCredit con un finanziamento di euro 6,2 mln. In dettaglio l’investimento del Gruppo Regran prevede la realizzazione di una serra fotovoltaica, per una superficie coperta di circa 1,1 Ha e potenza fotovoltaica di circa 1 MWp e di un impianto agrivoltaico della potenza di circa 4 MWp dotato di inseguitori monoassiali.

La Regran è una Pmi innovativa fondata nel 2007; è diventata negli anni un punto di riferimento su territorio nazionale, riuscendo ad affermarsi come azienda leader nel settore in Italia, realizzando impianti per oltre 1 GWp. Opera anche a Malta, in Oman e in Brasile.

Il gruppo è organizzato secondo un modello di integrazione verticale che ruota attorno alla capogruppo Regran S.r.l., da cui dipendono due società controllate: Ecofund S.r.l., piattaforma fintech dedicata alla finanza green, e Serra Archimede S.r.l., società di innovazione tecnologica nel settore agrivoltaico e diverse società di scopo focalizzate su sviluppo e/o detentrici di impianti fotovoltaici, agrivoltaici e BESS (un sistema di accumulo di energia a batteria che permette di immagazzinare elettricità, generalmente da fonti rinnovabili come solare ed eolico, per rilasciarla quando necessario).

L’agrivoltaico si conferma una soluzione strategica per il futuro dell’agricoltura, capace di coniugare la produzione di eccellenze agroalimentari con la generazione di energia rinnovabile, riducendo l’impatto ambientale fino al raggiungimento di un’impronta carbonica neutra.

In questo scenario, la Sicilia si afferma come territorio d’avanguardia e laboratorio naturale per lo sviluppo di modelli agricoli innovativi, grazie alla sua posizione geografica, all’elevata disponibilità di irraggiamento solare e alle condizioni climatiche, caratterizzate da estati lunghe.

Marco Anfuso, CEO di Regran, ha commentato: “Ringraziamo UniCredit per aver creduto nel nostro progetto, che prevede, oltre alla realizzazione di 4 MWp di agrivoltaico su inseguitori con altezza minima di 2,10 metri, anche una Serra Archimede di 1 MWp dove sperimenteremo diverse colture (pomodoro, mirtilli e altri frutti di bosco). Regran crede moltissimo in questa ultima soluzione che si coniuga perfettamente con l’economia del territorio e che consente di avere una ricaduta estremamente importante sullo stesso in termini di occupazione e sviluppo economico”.

Per Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit: “Il supporto al Gruppo Regran conferma l’impegno di UniCredit nel sostenere la transizione energetica delle imprese siciliane, finanziando progetti che uniscono innovazione, sostenibilità e tutela ambientale. In particolare, l’iniziativa pone al centro i comparti agricolo ed energetico, fondamentali per l’economia e lo sviluppo della nostra Isola”

-Foto ufficio stampa UniCredit-

(ITALPRESS).