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Palermo, ufficiale: confermato il ds Carlo Osti

di Italpress -



PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo comunica “la prosecuzione del rapporto professionale con Carlo Osti, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club rosanero”, si legge in una nota. L’ex dirigente della Sampdoria è arrivato nella società di viale del Fante a gennaio del 2025. “A Osti – prosegue il comunicato – le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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