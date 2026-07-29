UniCredit e Mediocredito Centrale sostengono la crescita della siciliana MPE Holding

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di Italpress - 29 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit e Mediocredito Centrale hanno sottoscritto un minibond da 8 milioni di euro emesso da MPE Holding per finanziare il piano industriale 2026-2028 del gruppo che, attraverso le aziende controllate, è attivo nella produzione di cabine elettriche prefabbricate per il mercato nazionale ed estero, e nel settore immobiliare.

Il minibond, sottoscritto per 6 milioni da UniCredit e per 2 milioni da Mediocredito Centrale, è destinato in gran parte a supportare importanti investimenti finalizzati alla realizzazione di un nuovo polo logistico nell’area industriale del comune di Montichiari (Brescia), dove il gruppo è già presente con uno stabilimento di produzione. Grazie all’operazione, sarà possibile procedere con l’ampliamento della capacità produttiva e lavorare per raggiungere l’obiettivo di un significativo incremento del fatturato entro il 2028. Le risorse, inoltre, copriranno i costi di ristrutturazione e riconversione del rinomato ex Hotel della Cave (adesso Pirrera Carved Oasis) sull’isola di Favignana.

Fondata negli anni ’90 ad Alcamo (TP) da Luciano Melodia e dalla moglie Carmela D’Angelo insieme ai figli Roberta, Mario e Massimo, oggi l’azienda è a capo di un Gruppo composto da CEP ITALIA SB SRL che produce cabine in CAV per il mercato italiano, CEP SB SRL che esporta in oltre 70 Paesi, CEP USA che dal 2025 risponde agli specifici bisogni del mercato americano, e la società immobiliare SRE SRL. Il Gruppo affronta oggi con successo il ricambio generazionale con l’ingresso della terza generazione della famiglia in posizioni di responsabilità all’interno delle diverse società. Un’evoluzione naturale che rafforza la governance aziendale e assicura continuità ai valori, alla cultura d’impresa e alla visione strategica che ne hanno guidato la crescita fin dalle origini.

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia UniCredit, ha dichiarato: “Il minibond strutturato a favore di MPE Holding, sottoscritto in collaborazione con MCC, è un esempio concreto dell’approccio di UniCredit al rafforzamento del sistema produttivo siciliano. Crediamo nel potenziale di questo territorio e nel valore delle sue realtà imprenditoriali e, a fianco della finanza tradizionale, mettiamo a disposizione soluzioni alternative in grado di potenziare il supporto agli investimenti, nell’ottica di promuovere uno sviluppo economico e sostenibile”.

Mario Lio, Vice Direttore Generale di Mediocredito Centrale, ha commentato: “Il sostegno di Mediocredito Centrale si inserisce in un progetto di crescita ambizioso che punta a rafforzare ulteriormente la presenza internazionale del Gruppo e la sua capacità produttiva. In oltre 30 anni di attività, la famiglia Melodia ha trasformato una realtà familiare siciliana in un player internazionale di riferimento nel proprio settore. È per sostenere imprese come questa, capaci di investire, innovare e creare valore sul territorio, che lavoriamo ogni giorno a supporto della crescita del tessuto produttivo italiano e del Mezzogiorno”.

Mario Melodia, Presidente di MPE Holding, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto il supporto di Unicredit e Mediocredito Centrale nella sottoscrizione di questo strumento finanziario straordinario. Per la nostra famiglia e quelle che lavorano con noi ogni giorno, la consapevolezza di avere ricevuto la fiducia di due fra i più importanti partner istituzionali italiani a sostegno del nostro piano di sviluppo industriale rappresenta un ulteriore conferma della nostra vision e delle nostre capacità strategiche ed operative. Ringrazio i colleghi in MPE, Unicredit ed MCC per l’impegno ed il lavoro svolto che hanno portato al conseguimento di questo risultato. Ringraziamo anche i nostri advisor dello studio PELM per averci guidato durante tutto questo percorso”.

– Foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).