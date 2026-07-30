Crolla una palazzina a Messina: tre feriti, si cercano sei dispersi tra le macerie / Video

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di Italpress - 30 Lug 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Sono sei, e non più sette, come riferito dal sindaco Basile, le persone disperse sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata nel pomeriggio nel quartiere Pistunina, nella zona sud di Messina. Lo ha reso noto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio, precisando che i feriti trasferiti al Policlinico sono tre.

Tra i dispersi figurano quattro componenti dello stesso nucleo familiare, il collaboratore domestico della famiglia e la commessa del negozio gestito da cittadini cinesi che si trovava al piano terra dell’edificio. I soccorritori non escludono che possano esserci vittime, ma proseguono le ricerche nella speranza di trovare i dispersi ancora in vita. Le operazioni di soccorso sono rese particolarmente complesse dalla presenza di un incendio alimentato da un bombolone di Gpl, che continua a rappresentare un elemento di rischio per le squadre impegnate tra le macerie.

Il sindaco Basile ha invitato alla prudenza sulle ipotesi relative all’origine del cedimento strutturale. “Non mi sento di formulare valutazioni sulle cause. Saranno gli accertamenti in corso a chiarire cosa sia realmente accaduto”, ha spiegato.

Intanto, le ricerche dei dispersi nel crollo della palazzina di Pistunina proseguiranno senza interruzioni durante la notte. I soccorritori scavano tra le macerie con il timore che possano esserci vittime ancora intrappolate sotto i detriti.

Per agevolare le operazioni, i familiari delle persone scomparse hanno consegnato ai Vigili del fuoco i numeri di telefono dei propri cari, nella speranza che eventuali cellulari ancora funzionanti possano squillare e consentire di individuare la loro posizione tra le macerie. Sul posto continuano a operare le squadre specializzate Usar, supportate dalle unità cinofile e da tutti i mezzi impiegati nelle operazioni di ricerca e soccorso.

SCHIFANI “SEGUO CON APPRENSIONE EVOLVERSI SITUAZIONE”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha telefonato al sindaco di Messina Federico Basile per avere un aggiornamento diretto sulla grave esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina in città. “Ho voluto sentire personalmente il sindaco Basile – ha detto Schifani – per essere aggiornato su quanto accaduto. Seguo con grande apprensione l’evolversi della situazione e desidero esprimere la mia vicinanza ai feriti, ai loro familiari e a tutta la comunità messinese. Ringrazio i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso. La Regione è pronta a garantire ogni supporto che dovesse rendersi necessario”.

ARCIVESCOVO ACCOLLA “VICINANZA A FAMIGLIE E SOSTEGNO A SOCCORSI”

L’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, ha espresso “vicinanza e solidarietà” alle famiglie coinvolte nel crollo della palazzina nel quartiere Pistunina e a quanti risultano ancora dispersi. Attualmente in visita pastorale nelle Isole Eolie, Accolla ha contattato telefonicamente il sindaco Federico Basile per manifestare la vicinanza della Chiesa messinese, informarsi sull’evoluzione delle operazioni di soccorso e assicurare la piena disponibilità della Caritas diocesana e delle altre realtà ecclesiali a fornire ogni necessario supporto. L’arcivescovo ha inoltre rivolto un pensiero ai soccorritori impegnati tra le macerie, esprimendo gratitudine per il loro lavoro e accompagnando con la preghiera il loro impegno.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS)