Un libro per i vent’anni della Fondazione Tricoli, il 13 febbraio la presentazione a Palermo

di Italpress - 29 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione Tricoli festeggia i suoi vent’anni con un libro che sarà presentato venerdì 13 febbraio, alle ore 17, a Palermo. Il volume ripercorre la storia dell’Ente: dal battesimo al Teatro Politeama nel 2005, alla creazione dell’Archivio storico e della Biblioteca nella sede di via Terrasanta 82, fino a oggi. Un susseguirsi di seminari, mostre, pubblicazioni e convegni che testimoniano l’impegno della Fondazione per la ricerca e la memoria storica, la divulgazione della cultura politica e della legalità. Un racconto ricco di date, immagini e nomi dei protagonisti di questa storia, insieme alle “tracce” lasciate lungo il cammino: un simbolico omaggio in memoria di Giuseppe e Marzio Tricoli.

La presentazione si svolgerà a Villa Zito, in via Libertà 52. Insieme al Presidente della Fondazione Fabio Tricoli interverranno il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani; il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla; il Presidente dei Senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri; il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri; l’Assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato; il Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Carolina Varchi; il Direttore dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino; la Professoressa Gabriella Portalone; il Curatore Francesco Polizzotto; l’Editore e Giornalista Carlo Guidotti.

– Foto locandina evento –

