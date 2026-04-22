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Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo

di Andrea Scarso - 22 Apr 2026





Dal 5 al 7 settembre, Villa Igiea potrebbe chiudere le porte al mondo ordinario per aprirle a quello di Dua Lipa. La pop star britannica –tra le più ascoltate al mondo con oltre 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify– avrebbe scelto Palermo per celebrare le nozze con Callum Turner, attore inglese in pole position per il ruolo di James Bond nella prossima saga cinematografica. A riportarlo è il Giornale di Sicilia.

Non è una scelta casuale. Nell’estate del 2025 i due avevano soggiornato proprio a Villa Igiea, visitando il centro storico tra mercati, palazzi barocchi e tappe gastronomiche. Al rientro, Dua Lipa aveva pubblicato un carosello fotografico con una didascalia inequivocabile: “Palermo in my heart”. Il capoluogo siciliano non era una semplice tappa del tour vacanziero. Era già una dichiarazione.

Villa Igiea: un century hotel che ha visto re e star di Hollywood

La scelta della location racconta qualcosa di preciso sul gusto della coppia. Villa Igiea venne inaugurata nei primi anni del Novecento, progettata dall’architetto palermitano Ernesto Basile per la famiglia Florio, ed è da sempre meta privilegiata di aristocratici, dignitari e star di Hollywood. Il Salone Basile –affrescato, con boiseries Liberty e decorazioni floreali di Ettore De Maria Bergler– è uno degli interni più fotografati di Palermo.

Nel 1907, re Edoardo VII d’Inghilterra con la regina Alexandra sbarcarono dallo yacht reale per pranzare a Villa Igiea. Qualche decennio dopo, Claudia Cardinale, Burt Lancaster e Alain Delon vi soggiornarono durante le riprese del Gattopardo. Oggi la struttura è gestita da Rocco Forte Hotels, che ha restaurato l’edificio preservandone i caratteri storici. È un hotel che porta il peso della storia senza farsene schiacciare.

Per il matrimonio, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato prenotato un intero piano di suite. La cornice è quella giusta: giardini terrazzati che scendono verso il porto, il Golfo di Palermo sullo sfondo, Monte Pellegrino alle spalle.

Un weekend di tre giorni: il matrimonio come evento

Non una cerimonia. Un format. Tre giorni di celebrazioni, con cene esclusive, eventi privati in dimore storiche, uscite in barca lungo la costa e visite riservate ai luoghi più significativi dell’isola. Jet privati in arrivo, entourage internazionale, wedding planner già all’opera in città da mesi. Secondo le fonti, Dua Lipa vorrebbe seguire ogni dettaglio in prima persona –dal tema della cerimonia agli appuntamenti collaterali– senza delegare nulla.

La cantante e l’attore stanno insieme dal 2024 e hanno ufficializzato la relazione solo nell’anno successivo. Il fidanzamento è diventato pubblico quando Dua Lipa ha smesso di nascondere la mano sinistra: un anello di diamanti dal design unico, che l’attore avrebbe contribuito a disegnare personalmente.

La Sicilia li ha già accolti una volta, in incognito tra i vicoli del centro storico. La prossima volta i riflettori saranno accesi.