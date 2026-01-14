Cronaca

Un 19enne perde la vita in un grave incidente stradale ad Alcamo

di Vincenzo Migliore - 14 Gen 2026





La corsa disperata verso Palermo non è bastata a strapparlo alla morte. Gabriele Calvaruso, 19 anni, è deceduto nella notte all’ospedale Villa Sofia, dove era stato trasferito in elisoccorso dopo un gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Alcamo, nel Trapanese.

Il giovane era rimasto coinvolto in uno scontro tra due moto da cross in viale Europa, una delle arterie principali della città, già teatro in passato di altri episodi drammatici. L’impatto è stato violentissimo: entrambi i conducenti sono finiti sull’asfalto, ma ad avere la peggio è stato Calvaruso, che ha perso molto sangue e le cui condizioni sono apparse subito critiche ai sanitari del 118.

Trasportato d’urgenza al Trauma center di Palermo, il 19enne è stato ricoverato in terapia intensiva. Per ore i medici hanno lottato contro un quadro clinico disperato, ma ogni speranza si è spenta nel corso della notte. Meno gravi, invece, le ferite riportate dall’altro ragazzo coinvolto nello scontro, un 17enne, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Alcamo, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono tuttora in corso: sotto esame anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi decisivi per chiarire responsabilità e modalità dell’impatto.

Una tragedia che si inserisce in una scia di sangue sulle strade siciliane. Solo pochi giorni fa, un altro dramma aveva scosso la provincia di Palermo: a Torretta si è consumato l’epilogo della lunga agonia di Sergio Balsamo, 33 anni, morto dopo quattro mesi in coma in seguito a un incidente in scooter. Si era scontrato con una mucca fuggita da un’azienda zootecnica, riportando ferite gravissime che lo avevano costretto prima al ricovero a Villa Sofia e poi al trasferimento all’Ismett, dove è spirato.