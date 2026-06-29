Cronaca

Tragedia a Torre Faro, investita da una moto in via Circuito: muore Giulia Scimone

di Edoardo Gentile - 29 Giu 2026





Una drammatica tragedia a Torre Faro ha sconvolto la comunità di Messina nella tarda serata di ieri. Una ragazza di soli quindici anni, Giulia Scimone, ha perso la vita dopo essere stata violentemente travolta da una motocicletta mentre si trovava in via Circuito. Il terribile impatto si è verificato nei pressi dell’ufficio postale e del noto locale Peloro Games, in una zona particolarmente frequentata dai giovani durante le sere d’estate.

Le condizioni della giovane vittima sono apparse immediatamente disperate ai primi soccorritori. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di stabilizzarla si è rivelato purtroppo vano. La ragazza è deceduta durante il drammatico trasporto in ambulanza verso l’ospedale, lasciando nel dolore i familiari e i numerosi amici presenti sul posto.

La dinamica del drammatico impatto

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità e in base alle testimonianze raccolte sul luogo del sinistro, la giovane è stata investita da una moto condotta da un ragazzo di diciannove anni. La violenza dello scontro è stata tale da scaraventare la quindicenne a circa dieci metri di distanza dal punto d’impatto. Il corpo è rimasto esanime sull’asfalto, proprio a pochi passi dall’abitazione dei suoi nonni.

Sul posto sono accorsi immediatamente il padre e la madre della vittima, richiamati dal frastuono e dalle grida dei presenti. I primi a prestare soccorso e a comprendere la gravità della situazione sono stati gli amici della giovane e i tanti ragazzi che si trovavano all’interno e all’esterno del vicino locale pubblico. Il conducente della motocicletta ha riportato nell’impatto soltanto alcune ferite lievi.

Arrestato il conducente della moto

Nelle prime ore della mattinata odierna, gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto all’arresto del motociclista diciannovenne con la pesante accusa di omicidio stradale. Come previsto dalle vigenti procedure di legge, il giovane è stato subito sottoposto a tutti gli accertamenti tossicologici e alcolemici del caso.

Le indagini preliminari suggeriscono che il diciannovenne stesse compiendo una manovra pericolosa e azzardata pochi istanti prima del violento impatto con la vittima. I rilievi stradali accurati per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia a Torre Faro sono condotti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale.