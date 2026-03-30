Cronaca

Traffico di ossicodone tra Italia e Usa: 15 condanne e 5 assoluzioni, oltre 90 anni di carcere

di Edoardo Gentile - 30 Mar 2026





Il Tribunale di Siracusa ha emesso la sentenza nel processo sul traffico di ossicodone tra Italia e Usa, scaturito dall’operazione “Fast Shipping” condotta da polizia e Guardia di Finanza nel maggio 2021. Il collegio presieduto dalla giudice Carla Frau ha emanato quindici condanne per un totale superiore ai novant’anni di reclusione e pronunciato cinque assoluzioni.

L’operazione e le accuse

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, aveva smantellato un sistema criminale che sfruttava la prescrizione abusiva dell’ossicodone, un oppioide legalmente commerciabile in Italia ma vietato negli Stati Uniti, per acquistare il farmaco sul territorio nazionale e rivenderlo oltreoceano. Il giro d’affari illecito avrebbe fruttato al gruppo circa 600mila dollari, con la complicità di alcuni medici compiacenti.

Le condanne

La pena più severa, ventiquattro anni di reclusione, è stata inflitta ad Angelo Claudio Passanisi, 79 anni, originario di Augusta e già destinatario di un decreto di espulsione dagli Stati Uniti, ritenuto dai giudici il capo dell’organizzazione.

Condannati a tredici anni ciascuno Massimo Corrado, Francesco Pasqua e Antonino Spinali; dodici anni per Lina Spinali. Seguono: Domenico Zanti (7 anni e 8 mesi), Santo Ternullo (5 anni e 6 mesi), Barbara Fortuna (4 anni e 9 mesi), Guglielmo Sapia (1 anno e 6 mesi), Agata Spinali, Domenico Tringali e Lidia Verde (1 anno e 7 mesi ciascuno), Franco Pugliares (2 anni e 1 mese), Luca Malvina (2 anni e 8 mesi), Agata Agati (2 anni e 10 mesi) e Salvatore Caramagno (1 anno).

Le assoluzioni

Prosciolti Alessandro Tringali, Giuseppe Passanisi, Orazio Pepe e Antonio Caudullo. Il legale di quest’ultimo, l’avvocato Giuseppe Lipera, ha commentato l’esito con soddisfazione, sottolineando che il suo assistito “esce da un incubo durato sei anni”.

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