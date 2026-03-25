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Operazione antidroga nel Ragusano: 10 arresti, sequestrati 16 kg di cocaina

di Edoardo Gentile - 25 Mar 2026





L’operazione antidroga nel Ragusano denominata «Drug Parking» ha portato all’alba di oggi all’esecuzione di dieci misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti indagati. La Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha smantellato un’organizzazione criminale strutturata che gestiva un fiorente traf fico di cocaina e marijuana tra i comuni di Comiso e Vittoria. Il giro d’affari stimato supera i due milioni di euro.

Come funzionava il traffico di droga tra Comiso e Vittoria

Il nome dell’operazione non è casuale. Il gruppo criminale aveva trasformato i parcheggi commerciali periferici dei due comuni in punti di scambio e smistamento della droga, scelti con cura proprio per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Una logistica ragionata, che ha consentito alla rete di operare per oltre due anni prima di essere individuata e smontata.

I corrieri dalla Calabria e «il professore» al vertice

La sostanza stupefacente arrivava dalla provincia di Vibo Valentia, in Calabria, trasportata da corrieri dedicati con il compito di rifornire i pusher attivi nel Ragusano. Al vertice dell’organizzazione si trovava una figura soprannominata «il professore», che avrebbe coordinato l’intera filiera — dalla fornitura alla distribuzione capillare sul territorio. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre sedici chilogrammi di cocaina.

L’indagine «Drug Parking»: due anni di lavoro investigativo

L’indagine è partita nel dicembre 2023 e si è sviluppata nel corso di oltre due anni di attività investigativa. Il GIP del Tribunale di Catania ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare che ha dato il via all’operazione di questa mattina. Otto degli indagati sono stati condotti direttamente in carcere; altri due si trovano ai domiciliari. Le accuse, a vario titolo, riguardano l’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.