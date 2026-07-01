Tennis, Palermo Ladies Open: Dalila Spiteri guida le azzurre nelle qualificazioni

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di Italpress - 01 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Per l’ottava volta consecutiva, la licatese Dalila Spiteri parteciperà ai Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile Wta 125 in programma dal 18 al 26 luglio prossimi al Country Time Club.

La ventinovenne tennista siciliana è la quarta testa di serie del tabellone di qualificazione, la cui entry list è stata ufficializzata dalla Wta. A guidare il seeding è la russa Anastasia Tikhonova (n. 262 Wta con un best ranking da n. 151 al mondo), seguita dalla connazionale Alevtina Ibragimova (n. 271, reduce dalla finale al W75 di Blois in Francia) e dalla marocchina Yasmine Kabbaj (n. 275).

La prima delle italiane è Dalila Spiteri che guida la pattuglia azzurra completata dalla ventunenne Federica Urgesi (n. 293, finalista lo scorso mese al W 75 di Caserta) e Noemi Basiletti (n. 325, protagonista dell’exploit al Wta 1000 di Roma dove, partendo dalle qualificazioni, ha raggiunto il secondo turno). Altre quattro tenniste italiane – Deborah Chiesa, Alessandra Mazzola, Miriana Tona e Laura Mair – sono le prime alternate. La partite del tabellone di qualificazione sono in programma sabato 18 e domenica 19 luglio. Il seeding sarà completato da 2 Wild Card indicate dalla Fitp.

-Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open-

(ITALPRESS).