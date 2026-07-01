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Ismaele La Vardera lancia il gruppo “Controcorrente” all’Ars: aderisce anche l’ex FI Alessandro De Leo

di Federico Conti - 01 Lug 2026





Il panorama politico all’Assemblea Regionale Siciliana si arricchisce di una nuova componente ufficiale. Il deputato regionale Alessandro De Leo, ex Forza Italia transitato recentemente dal Gruppo Misto, ha formalizzato la sua adesione a Controcorrente, il movimento fondato da Ismaele La Vardera.

La novità, annunciata nel corso di una conferenza stampa, segna un passaggio cruciale per la neonata formazione politica: con l’ingresso di De Leo, che si unisce ai due ex esponenti del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro e Jose Marano, si concretizzano i numeri necessari per la nascita del gruppo parlamentare autonomo “Controcorrente” all’Ars.

Jose Marano guiderà il neonato gruppo parlamentare

La leadership della nuova componente parlamentare è stata affidata a Jose Marano, che assumerà il ruolo di capogruppo. Un segnale forte che punta a consolidare l’identità del movimento all’interno dell’aula di Palazzo dei Normanni.

“Da oggi non sono più solo”, ha dichiarato un entusiasta Ismaele La Vardera, commentando la nascita ufficiale del gruppo. Il leader del movimento ha voluto lanciare un messaggio chiaro sia alle opposizioni che al centrodestra:

“Vorrei rassicurare gli alleati, non c’è stato nessuno sgarbo bensì ho raccolto la richiesta di due deputati che legittimamente sono rimasti all’opposizione: forse per il campo largo era meglio che andassero in maggioranza? Guardiamo anche a quei deputati scontenti della maggioranza, il vento non si può fermare con le mani. Ci sono deputati bravi, a loro ci rivolgiamo: staccate la spina a Schifani”.

Le motivazioni dei deputati: “Un ricongiungimento naturale”

Dietro il passaggio dei tre parlamentari emergono motivazioni di natura sia politica che personale, slegate, a detta dei protagonisti, da logiche di puro calcolo elettorale.

Per Alessandro De Leo la scelta rappresenta un ritorno alle origini: “Io e Ismaele siamo entrati in questo Palazzo con lo stesso gruppo e lo stesso entusiasmo. Quello di oggi non è un passaggio di convenienza ma un ricongiungimento naturale. Questa mia scelta certifica che non ho mai barattato la mia libertà per un mero interesse personale”.

Carlo Gilistro ha posto l’accento sulla coerenza e sulla necessità di un’alternativa concreta per l’isola: “Ho scelto di non tradire me stesso. Ismaele La Vardera rappresenta naturalmente la guida da seguire. Non ho scelto Controcorrente per inseguire un’altra bandiera, ma per provare a dare alla Sicilia un’alternativa valida”.

Jose Marano, infine, ha rivendicato la vicinanza del movimento ai valori originari del suo ex partito, lanciando una frecciatina al fronte progressista: “Ismaele rappresenta quello che era lo spirito di Beppe Grillo. Il fronte progressista non può continuare a voltarsi dall’altro lato e far finta di niente. Ismaele è il candidato naturale per battere il centrodestra e solo un miope, o chi fa giochi da palazzo, fa finta di non vederlo”.