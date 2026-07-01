Gesap ed Enac firmano il Contratto di Programma, 68 milioni di investimenti per l’aeroporto di Palermo

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di Italpress - 01 Lug 2026

ROMA (ITALPRESS) – Firmato, presso la sede del Palazzo dell’Aviazione Civile, a Roma, il Contratto di Programma tra Enac e Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, per il periodo regolatorio 2024-2027. Riguarda il piano quadriennale dello sviluppo infrastrutturale dello scalo aereo per oltre 68 milioni di euro volto a migliorare la qualità dei servizi, l’innovazione tecnologica e la customer experience; il rafforzamento della sicurezza operativa, oltre ai temi della sostenibilità, al contenimento dell’impatto ambientale e al miglioramento del terminal passeggeri e delle performance operative.

Il contratto è stato sottoscritto dal direttore generale di Enac Alexander D’Orsogna e dall’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, presente a Roma con il direttore generale Carmelo Scelta.

lla firma, è stato sottolineato, si è arrivati a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica Enac sulla documentazione prodotta dal gestore e della definizione dei nuovi diritti aeroportuali con l’Autorità di regolazione dei trasporti e dopo la delibera approvativa del Consiglio di amministrazione dell’ente del 22 giugno 2026.

Il piano quadriennale degli investimenti dell’aeroporto di Palermo punta a modernizzare lo scalo con interventi su terminal e infrastrutture di volo (40 milioni di euro), ampliando capacità, nuovi gate, aree commerciali ed efficienza energetica. Sono previsti investimenti per la sostenibilità (3 milioni), la sicurezza e la manutenzione (oltre 18 milioni complessivi) e il miglioramento di viabilità e parcheggi (3,4 milioni). L’obiettivo è rendere lo scalo più moderno, sicuro, sostenibile e competitivo a livello internazionale.

“Il contratto di programma non rappresenta soltanto l’approvazione di un piano di investimenti, ma definisce il quadro regolatorio e la stabilità necessaria per accompagnare la crescita dell’aeroporto di Palermo nei prossimi anni – ha dichiarato Battisti – È uno strumento che ci consente di programmare con certezza, attrarre investimenti, accelerare l’innovazione e rafforzare la competitività dello scalo”.

– foto ufficio stampa Gesap –

(ITALPRESS).