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Targa Florio 2026: aperte le iscrizioni per la corsa più antica del mondo

di Andrea Scarso - 08 Apr 2026





Sono aperte le iscrizioni alla Targa Florio 2026. La 110ª edizione della corsa automobilistica più antica del mondo attende i propri protagonisti: c’è tempo fino all’8 maggio per presentare la domanda di partecipazione seguendo le procedure ACI Sport. Tutte le informazioni, i programmi e gli orari sono disponibili sui siti ufficiali targa-florio.it e acisport.it. L’appuntamento è fissato dal 14 al 16 maggio sulle strade delle Madonie, in Sicilia.

Quattro categorie in gara sulle Madonie

La Targa Florio 2026 si articola in quattro declinazioni competitive: il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il Campionato Italiano Rally Auto Storiche Regolarità e la serie propedeutica Coppa Rally di Zona, cui si affianca il Trofeo di Zona per vetture storiche. Tutte le gare valgono anche ai fini del Campionato Siciliano, promosso dalla Delegazione Regionale Sicilia di ACI Sport.

Già vivace la stagione nei campionati coinvolti: il Tricolore assoluto ha debuttato con il Rally del Ciocco, mentre la Coppa Rally 9ª Zona ha aperto i battenti al Rally del Sosio il 12 aprile. Per gli appassionati di storia dell’automobile, la categoria Regolarità offrirà un’esperienza a parte: qui gli equipaggi gareggiano per eguagliare il cronometro, non per batterlo.

Palermo cuore della Targa Florio 2026

La partenza è confermata in Piazza Verdi a Palermo, con l’arrivo fissato in Viale delle Scienze. Il campus dell’Università degli Studi di Palermo ospiterà il centro servizi, la Direzione Gara e la Sala Stampa. Le verifiche tecniche si terranno al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, rafforzando il legame tra la competizione e il patrimonio culturale siciliano.

Mercoledì 15 aprile, presso il Rettorato UNIPA in Piazza Marina, è in programma la presentazione ufficiale alla presenza dei vertici organizzativi, dei partner istituzionali e delle amministrazioni coinvolte.

Organizzazione e copertura mediatica

La Direzione Gara, affidata all’internazionale Marco Cascino, ha già definito ogni dettaglio tecnico. I tracciati delle Madonie attraverseranno borghi e paesaggi che da oltre un secolo fanno da cornice alle evoluzioni delle auto da corsa. ACI Sport garantirà una copertura capillare con dirette e approfondimenti su ACI Sport TV, oltre ad aggiornamenti costanti sui canali social dei Campionati.