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Tajani conferma la fiducia a Schifani: avanti con il governo della Sicilia

Il leader di Forza Italia sostiene il presidente della Regione Siciliana e incoraggia il rinnovamento del partito in vista delle prossime elezioni.

di Francesca Petrosillo - 13 Ott 2026





Antonio Tajani rinnova il sostegno a Renato Schifani e invita il governatore siciliano a proseguire il lavoro alla guida della Regione. Il segretario nazionale di Forza Italia ha incontrato il presidente della Sicilia, ribadendo la propria fiducia nell’operato dell’esecutivo regionale. Al centro del confronto anche i risultati economici raggiunti e le prospettive politiche del partito.

Tajani e Schifani, confermata la fiducia al governo regionale

Durante l’incontro, Tajani ha espresso apprezzamento per l’attività svolta da Schifani, soffermandosi soprattutto sul percorso di risanamento dei conti pubblici della Sicilia.

Secondo quanto comunicato da Forza Italia, il leader azzurro ha incoraggiato il governatore a continuare nell’attuazione del programma politico e amministrativo.

Il messaggio rappresenta un importante segnale di sostegno alla leadership regionale, in una fase caratterizzata da confronti e tensioni all’interno del centrodestra siciliano.

La posizione di Tajani punta quindi a garantire continuità all’azione amministrativa, valorizzando i risultati ottenuti finora e mantenendo l’attenzione sugli impegni assunti con gli elettori.

Forza Italia in Sicilia, Tajani incontra Nino Minardo

Il segretario nazionale ha avuto anche un confronto con Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia. Durante il colloquio, Tajani ha sottolineato l’importanza di proseguire il processo di rinnovamento già avviato all’interno del partito.

L’obiettivo è costruire una formazione politica sempre più competitiva, capace di rafforzare il proprio radicamento sul territorio siciliano.

Particolare attenzione sarà riservata alla preparazione delle liste elettorali, in vista delle prossime consultazioni amministrative e politiche.

Elezioni in Sicilia, spazio a nuovi candidati e società civile

La strategia indicata da Tajani prevede una maggiore apertura alla società civile e l’ingresso di nuovi protagonisti nella politica regionale.

Forza Italia punta a confermarsi il primo partito in Sicilia, attraverso candidature competitive e una classe dirigente rinnovata. Il progetto mira ad ampliare il consenso elettorale, coinvolgendo nuove figure senza interrompere il percorso politico già intrapreso.

I due incontri delineano così una doppia priorità per il partito: sostenere l’amministrazione Schifani e rafforzare l’organizzazione territoriale. Una linea che guarda alla stabilità del governo regionale, ma anche alle prossime sfide elettorali e al futuro del centrodestra nell’Isola.