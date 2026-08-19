Strage di Passo di Rigano, a Palermo ricordate le vittime nel 77° anniversario

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di Italpress - 19 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Nel 77esimo anniversario della Strage di Passo di Rigano, sono stati ricordati a Palermo i sette Carabinieri dell’allora 12^ Battaglione “Sicilia”, tutti insigniti della Medaglia d’oro al Valor Civile alla Memoria che, il 19 agosto 1949, persero la vita in un vile agguato da parte della banda di Salvatore Giuliano.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, tra cui, il prefetto Massimo Mariani, l’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Palermo, Pietro Alongi, il Generale di Brigata Luciano Magrini, Comandante Provinciale di Palermo ed il Tenente Colonello Antonino Di Bella, Comandante Interinale del Gruppo Carabinieri di Palermo. Presenti anche l’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Sicilia”, Ignazio Buzzi, insieme con una rappresentanza di soci.

La commemorazione è iniziata con la lettura della motivazione inerente alla concessione della Medaglia d’oro al Merito Civile “alla memoria”, conferita ai sette carabinieri. Successivamente il Generale Magrini, insieme al Prefetto di Palermo e all’Assessore alle Politiche Ambientali, ha deposto una corona d’alloro davanti al cippo commemorativo. Tutti i presenti si sono raccolti in un momento di preghiera durante la funzione religiosa officiata dal Cappellano militare, Don Salvatore Falzone, in un’atmosfera di silenzioso rispetto.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).