Spettatori si sentono male durante proiezione di un film a Palermo, evacuato un cinema

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di Italpress - 03 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Momenti di panico ieri sera in un cinema a Palermo durante la proiezione di Spider-Man Brand New Day. Alcuni spettatori, presumibilmente per l’aria irrespirabile all’interno della sala, si sono sentiti male ed è subito scattato il piano di evacuazione: una volta usciti sono stati soccorsi sul posto, senza che si rendesse necessario il trasferimento in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, gli avventori avrebbero cominciato a tossire con insistenza durante il film: in sala era presente un vigile del fuoco, che ha subito allertato i dipendenti del cinema affinché venisse attivato il piano di evacuazione e i colleghi del Comando di Palermo per intervenire; la proiezione del film è stata sospesa e tutti i presenti nella sala, nonostante la paura, sono usciti in maniera ordinata.

Sul posto sono quindi giunti vigili del fuoco e carabinieri, al fine di capire cosa abbia scatenato il malessere negli spettatori: una delle ipotesi al vaglio era quella che qualcuno avesse spruzzato spray urticante ma, come spiegato dai vigili del fuoco all’Italpress, i rilievi effettuati nella sala non hanno riscontrato la presenza di sostanze tossiche e al momento è impossibile determinare con certezza cosa abbia provocato la forte tosse negli spettatori. Le indagini proseguono anche attraverso il ricorso alle telecamere di videosorveglianza della zona.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS)