Cronaca

Spaccio di droga nel centro di Gela: arrestato 26enne

di Redazione - 25 Feb 2026





Operazione antidroga nel centro di Gela, dove i carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato un giovane di 26 anni, di nazionalità tunisina, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio disposte per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga a Gela, con particolare attenzione alle aree urbane considerate più sensibili.

L’operazione è stata condotta con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, impegnata in servizi straordinari di pattugliamento e prevenzione.

Controlli antidroga nel centro di Gela

Durante un servizio di perlustrazione nel centro abitato, un equipaggio della C.I.O., che operava in affiancamento ai militari dell’Arma territoriale, ha notato un uomo che si aggirava a piedi in una zona ritenuta isolata. Il suo comportamento, giudicato sospetto dagli operatori, ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo.

I militari hanno quindi proceduto a una perquisizione personale, estendendo successivamente gli accertamenti anche presso il domicilio del giovane. Nel corso delle verifiche sono stati rinvenuti circa 24 grammi di hashish, sostanza che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata detenuta per finalità di spaccio.

La droga è stata immediatamente sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, nell’ambito delle consuete procedure previste in materia di contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Arresto convalidato dal gip

Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul fenomeno dello spaccio di droga nel centro di Gela e nelle altre zone della città. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti sul territorio.