Sicily by Car, Dragotto “Non hanno dove andare, non mi piegherò mai”

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di Italpress - 27 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Non hanno dove andare, non riusciranno a piegarmi”. Così all’Italpress, l’imprenditore Tommaso Dragotto, proprietario della Sicily by Car, in merito all’ultima intimidazione subita. Un incendio, la notte scorsa, a Villagrazia di Carini, nel Palermitano, ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale del nuovo showroom aperto lo scorso 7 maggio. “Non ho mai ricevuto richieste di alcun genere – spiega -, pertanto non capiamo la strategia che perseguono. Ma io non mi piegherò mai, spero che lo capiscano e abbiano l’intelligenza di fermarsi“. “Ho messo tutto nelle mani dei carabinieri che indagano”, aggiunge Dragotto, facendo riferimento alle immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso le fasi dell’incendio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).