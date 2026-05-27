Schifani inaugura il nuovo pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani

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di Italpress - 27 Mag 2026

TRAPANI (ITALPRESS) – Inaugurati all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani i nuovi locali del pronto soccorso, già operativi dopo gli interventi di riqualificazione che hanno previsto l’ampliamento dell’area di emergenza e la rifunzionalizzazione degli spazi dell’ex chiesa ospedaliera. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, insieme ai vertici dell’Asp di Trapani. Schifani ha definito l’opera “un passo avanti nell’interesse dei cittadini”, sottolineando la centralità dei pronto soccorso nel sistema sanitario: “Il pronto soccorso è il primo impatto per il paziente e deve garantire non solo efficienza nell’emergenza medica ma anche una adeguata accoglienza, soprattutto in situazioni di fragilità e di forte stress per le persone e le famiglie”.

Il presidente della Regione ha ribadito la strategia del governo regionale sul rafforzamento della rete ospedaliera: “Stiamo lavorando alla manutenzione delle strutture esistenti e all’apertura di nuove aree di emergenza, con l’obiettivo di migliorare in modo costante la qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini siciliani”.

Schifani ha quindi affrontato il tema della carenza di personale medico, indicandolo come una criticità strutturale: “Servono concorsi e nuove assunzioni, anche attraverso bandi aperti a professionisti provenienti dall’estero. È un problema reale legato a una programmazione del passato che non ha funzionato, ma le riforme in corso consentiranno nei prossimi anni di avere più medici disponibili”.

L’assessore alla Salute Marcello Caruso ha evidenziato la valenza dell’intervento nel potenziamento dei servizi di emergenza: “Quello di oggi è un segno concreto di una sanità che può essere di buon livello e che risponde ai bisogni dei cittadini. Il nuovo pronto soccorso è una struttura moderna, con standard adeguati per garantire assistenza a un bacino di circa 150 mila utenti”. Caruso ha posto l’accento anche sull’organizzazione dei servizi e sul ruolo del personale: “Oltre alle infrastrutture e alle dotazioni tecnologiche, dobbiamo investire sulla qualità delle risorse umane e sull’umanizzazione dei pronto soccorso, rendendoli sempre più capaci di accogliere e accompagnare le persone, non solo dal punto di vista clinico ma anche umano”.

L’intervento ha riguardato l’adeguamento dei locali di triage, accettazione, camera calda e osservazione breve intensiva, oltre al rinnovo degli impianti elettrici, di climatizzazione e dei gas medicali. La superficie complessiva ristrutturata è di circa 265 metri quadrati e il pronto soccorso dispone di otto posti letto in Obi. Il finanziamento, pari a 925 mila euro, è stato interamente erogato dalla Regione Siciliana all’Asp di Trapani.

– Foto xo4/Italpress –

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