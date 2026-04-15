Sicilia nella morsa del maltempo. Allagamenti a Palermo e provincia, disagi alla viabilità

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 15 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Sicilia sotto la morsa del maltempo. Violenti nubifragi dalla giornata di ieri stanno investendo in particolare la fascia occidentale dell’isola. Nelle ultime 24 ore a Palermo si sono registrati circa 50 mm di pioggia. Allagamenti la notte scorsa in via Imera, dove un automobilista è rimasto intrappolato all’interno dell’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno recuperato con un gommone. Un’altra vettura è rimasta bloccata nel sottopasso di via Belgio, lungo viale della Regione Siciliana. Allargamenti anche in altre parti della città, come in via Resuttana.

Disagi anche in provincia, tra Bagheria, Santa Flavia e Casteldaccia. A causa delle intense precipitazioni e dei temporali, la notte scorsa, a Bagheria sono caduti oltre 45 mm di pioggia. Chiuso il sottopasso di viale Bagnera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile. Le previsioni per la giornata odierna indicano ancora una spiccata instabilità. Nel corso del pomeriggio sono attesi nuovi fenomeni intensi, sotto forma di rovescio o temporale, che colpiranno prevalentemente le zone settentrionali e centrali della Sicilia. Un timido miglioramento è atteso soltanto a partire dalla serata, quando la perturbazione inizierà a spostarsi, lasciando spazio a schiarite più ampie lungo la fascia meridionale.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).