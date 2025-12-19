Servizi di facilitazione, in un webinar l’esperienza del Gal Elimos

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 19 Dic 2025

TRAPANI (ITALPRESS) – Valorizzare e potenziare l’operato dei punti di facilitazione attivi sul territorio nazionale: questo l’obiettivo di un webinar interattivo dedicato ai servizi di facilitazione promosso nei giorni scorsi dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (Dtd) nell’ambito della misura 1.7.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Agli oltre 120 utenti collegati online, sono stati presentati gli esiti delle attività svolte finora e sono state analizzate le esperienze maturate dai facilitatori selezionati provenienti da tutta Italia.

Per la Sicilia, sono stati selezionati tre facilitatori, di cui due del Gal Elimos (che agisce nel territorio di Trapani), che su specifica richiesta del Dipartimento hanno preparato e illustrato delle slide dettagliate. Nelle loro presentazioni, focalizzate sul “supporto alla conoscenza e all’utilizzo dei servizi pubblici digitali”, hanno evidenziato le attività fin qui svolte, sottolineando sia le criticità incontrate che le opportunità di sviluppo e ricaduta sul territorio.

L’incontro ha rappresentato un’occasione strategica per fare il punto della situazione, raccogliendo spunti utili per migliorare e rendere ancora più efficaci i servizi di facilitazione, strumenti essenziali per sostenere concretamente cittadini, imprese ed enti locali nel loro percorso di crescita e sviluppo.

Programma finanziato dal PNRR MISURA 1.7.2 RETE DI FACILITAZIONE DIGITALE.

