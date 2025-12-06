Sei telefoni cellulari e dosi di droga sequestrati in un carcere a Barcellona Pozzo di Gotto

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 06 Dic 2025

MESSINA (ITALPRESS) – Sei telefoni cellulari e alcune dosi di droga sono stati sequestrati dalla Polizia penitenziaria all’interno della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il ritrovamento, frutto di un’articolata attività investigativa, riaccende l’allarme sulla sicurezza del carcere, già alle prese con carenze di organico e criticità strutturali. Gli agenti hanno individuato quattro smartphone e due microcellulari, oltre alla sostanza stupefacente, confermando il tentativo costante di introdurre materiali illeciti nell’istituto. Indagini in corso.

-Foto ufficio stampa Polizia Penitenziaria-

(ITALPRESS).