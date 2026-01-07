Cronaca

Scontro sulla statale 188: muore un 42enne, indagini in corso sulle cause dell’incidente

di Vincenzo Migliore - 07 Gen 2026





Un impatto violento, improvviso, che non ha lasciato scampo. È finita in tragedia la mattinata lungo la statale 188, in territorio di Santa Margherita Belice, dove un uomo di 42 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il furgone sul quale viaggiava la vittima si è scontrato con una minicar elettrica. L’urto è stato devastante: per il conducente del mezzo più grande non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, giunti sul posto in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La scena dell’incidente ha richiesto l’intervento coordinato di carabinieri e vigili del fuoco, impegnati nei rilievi tecnici e nella messa in sicurezza dell’area. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti, con inevitabili disagi alla circolazione.

Resta ora da chiarire la dinamica esatta dello scontro: velocità, condizioni dell’asfalto e visibilità sono tra gli elementi che gli investigatori stanno analizzando. In attesa delle risposte ufficiali, sulla statale 188 resta il silenzio pesante delle tragedie che si consumano in pochi secondi, ma lasciano ferite destinate a durare molto più a lungo.